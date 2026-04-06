Un hombre de 39 años identificado como Juan Carlos Alvarez falleció en las últimas horas luego de protagonizar un violento choque mientras escapaba en una motocicleta robada en Mar del Plata. El hecho había ocurrido el domingo por la mañana sobre la avenida Constitución.

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De acuerdo a fuentes judiciales y del Hospital Interzonal General de Agudos, la víctima no logró sobrevivir a las graves lesiones sufridas tras el impacto. En tanto, la joven de 21 años que lo acompañaba permanece internada y evoluciona de múltiples traumatismos.

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Según la investigación, ambos habían sustraído previamente una moto Bajaj Dominar y, al huir por Constitución al 7500, colisionaron contra un Volkswagen Passat. Como consecuencia del choque, el conductor sufrió la amputación de uno de sus pies y fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente murió.

Al asistirlo, los efectivos policiales encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego calibre 22. Por su parte, el conductor del automóvil, un hombre de 75 años, dio positivo en el test de alcoholemia con 0,26 g/l, por lo que fue imputado por lesiones culposas. No obstante, el fiscal Germán Vera Tapia evalúa su grado de responsabilidad en el siniestro.

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