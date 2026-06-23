El siniestro ocurrió durante la tarde del lunes sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos, cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la unidad se despistó, se subió a la vereda y embistió a varias personas que se encontraban en el lugar.

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Como consecuencia del impacto, una mujer falleció en el lugar, mientras que seis víctimas fueron trasladadas en código rojo por personal del SAME hacia el HIGA con heridas de distinta consideración.

Tras el accidente se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de efectivos policiales, Defensa Civil, Tránsito, Bomberos, personal de Rescate, la Dirección de Protección a la Víctima y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). Algunas de las personas heridas quedaron atrapadas debajo del colectivo y debieron ser rescatadas por los equipos especializados.

De acuerdo con el parte médico difundido este martes a las 9.30 por el Ministerio de Salud bonaerense, los seis pacientes evolucionan favorablemente y permanecen estables.

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El adolescente de 15 años, que sufrió traumatismos faciales y la fractura de un miembro superior, es el único que continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva. El resto de los pacientes permanece en observación mientras se les realizan estudios y procedimientos médicos para avanzar en su recuperación.

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Inicialmente, desde el HIGA se informó que entre los heridos había un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico y una herida cortante en el cuero cabelludo; una paciente con fractura de cadera; otra con fractura de fémur; y una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.

Las autoridades sanitarias indicaron que continuarán brindando información oficial sobre la evolución de los pacientes. El próximo parte médico está previsto para las 17 de este martes.

Mientras tanto, la Justicia y los organismos competentes avanzan en la investigación para determinar las causas que provocaron que el colectivo se desviara de su recorrido y terminara sobre la vereda en una de las zonas más concurridas de la costa marplatense.

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