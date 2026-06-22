La Municipalidad de General Pueyrredon firmó un nuevo convenio de colaboración con Portal Tech & Gaming para desarrollar capacitaciones orientadas a la formación en tecnología, ventas y servicio técnico, en el marco de una estrategia de articulación público-privada.

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El acuerdo fue rubricado con la participación del intendente Agustín Neme, el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, Guillermo Volponi, y la directora general de Empleo y Formación para el Trabajo, Selena Marinelli, junto a representantes de la empresa.

Según destacaron desde el Municipio, la iniciativa apunta a fortalecer la empleabilidad local a través de cursos cortos que comenzarán en agosto y estarán destinados a la capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos en áreas vinculadas a la innovación y la tecnología.

Las propuestas tendrán una duración semanal, distribuidas en tres encuentros, y abordarán tres ejes principales: introducción a la tecnología, herramientas para ventas y comunicación profesional, y formación en servicio técnico.

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Desde el Ejecutivo local remarcaron que el objetivo es vincular la capacitación con las demandas reales del sector privado, generando oportunidades concretas de inserción laboral para los vecinos de la ciudad.

El intendente Neme destacó la importancia del rol empresarial en la generación de empleo y subrayó el valor de la formación como herramienta clave para el desarrollo: “Las oportunidades aparecen cuando el sector privado crece, invierte y genera empleo”, señaló.

La empresa Portal Tech & Gaming, que ya cuenta con locales en avenida Colón y calle Güemes, será la encargada de llevar adelante las capacitaciones. Desde el Municipio indicaron que los cupos serán limitados por tratarse de instancias personalizadas.

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Quienes deseen participar podrán inscribirse a través de la Oficina de Empleo municipal o contactarse por correo electrónico. En los próximos días se darán a conocer las fechas y modalidades de inscripción.

