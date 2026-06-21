A horas del segundo compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Alberto “Beto” Martínez, padre de Emiliano “Dibu” Martínez, brindó detalles sobre la recuperación del arquero y transmitió tranquilidad respecto de la lesión que arrastra en uno de sus dedos.

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Durante una entrevista con el programa Infobae Mundial, afirmó que el marplatense evoluciona favorablemente de la fractura sufrida en el dedo anular de la mano derecha durante la entrada en calor de la final de la Europa League. “Cada día está mejor”, resumió.

Según explicó, el arquero ya volvió a trabajar con pelota junto al resto del plantel, aunque todavía de manera progresiva. “Le duele un poquito, pero está bien. Ya entrenó con pelota y está muy contento”, señaló.

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Martínez también destacó el ánimo con el que su hijo afronta la recuperación y aseguró que la lesión no le impide prepararse para el encuentro que Argentina disputará este lunes ante Austria por la segunda fecha de la fase de grupos.

Por último, el padre del campeón del mundo se mostró optimista sobre el desempeño del equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. “Vamos a terminar festejando”, aseguró al referirse a las expectativas de la Albiceleste en el certamen.

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Fuente: Infobae

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