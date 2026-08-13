A 72 horas del devastador terremoto que golpeó a Colombia y afectó con dureza a la ciudad de Pereira, la comunidad colombiana residente en Mar del Plata activó una red solidaria de asistencia humanitaria para recolectar insumos esenciales y enviar ayuda económica a su país natal.

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Según el último censo, hay en Colombia 273 personas fallecidas, más de 240 personas rescatadas de entre las ruinas y más de 80 edificios con severos daños estructurales, sumado a que aún existen sectores de difícil acceso donde no se ha podido ingresar. Mientras el Estado interviene en la emergencia, la contención inicial y la búsqueda de sobrevivientes están siendo impulsadas por los propios vecinos y voluntarios.

Frente a esta situación, la colectividad local organizó una campaña para reunir artículos de higiene personal (como crema dental y papel higiénico), frazadas y alimentos no perecederos, prioritariamente enlatados con vencimiento prolongado. El traslado de los insumos se coordinará conjuntamente con la Alcaldía de Pereira y la Cruz Roja Colombiana mediante un vuelo humanitario que se habilitará al juntar un volumen significativo de donaciones.

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Para evitar estafas con cuentas falsas, los organizadores recordaron que la colecta cuenta con respaldo institucional y solicitaron verificar los datos antes de realizar transferencias.

Quienes deseen colaborar con productos de primera necesidad o realizar aportes económicos pueden acercarse al centro de acopio ubicado en el barrio Aeroparque -en la calle Jovellanos 1863-, comunicarse vía WhatsApp al número 223-615-1856 para consultar el alias donde realizar colaboraciones económicas.

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