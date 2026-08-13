La Municipalidad de General Pueyrredon realizará este lunes 17 de agosto el acto oficial por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, fallecido en 1850 en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer.

Ads

La actividad comenzará a las 14.30 en el Parque San Martín y contará con una serie de homenajes para recordar la vida y el legado del Libertador.

Durante la ceremonia se realizará una reseña sobre la trayectoria de San Martín, se interpretará el Himno Nacional Argentino y habrá una invocación religiosa. También está prevista la colocación de ofrendas florales en su memoria.

El acto incluirá además un minuto de silencio en homenaje al prócer y la interpretación del Himno al Libertador General San Martín.

El cierre estará a cargo del intendente Agustín Neme, quien brindará unas palabras durante la conmemoración organizada por el Municipio.

Ads

Puede interesarte

Ads