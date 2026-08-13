El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este jueves en Mar del Plata una jornada mayormente nublada, con bajas temperaturas, sin lluvias significativas y vientos predominantes del sector sudeste durante gran parte del día.

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Durante la mañana, el cielo se presentará nublado, con una temperatura cercana a los 7° y vientos del sudeste entre 13 y 22 km/h. No se prevén precipitaciones en este tramo de la jornada.

Por la tarde se mantendrán las condiciones de nubosidad, con una temperatura máxima estimada en 11°. La probabilidad de lluvias será baja, mientras que el viento continuará soplando desde el sudeste con intensidades similares.

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Hacia la noche, el cielo pasará a estar mayormente nublado, con un descenso de la temperatura hasta los 6°. El viento rotará levemente hacia el este y disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En este contexto, se espera una jornada típicamente invernal, con escasa amplitud térmica, condiciones estables y sin eventos meteorológicos relevantes en la ciudad.

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