Este jueves se realizará la décima edición del Franquiday, un encuentro que reunirá a más de 25 franquicias que llegan a la ciudad en busca de emprendedores interesados en abrir nuevos negocios.

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La actividad tendrá lugar en el Torreón del Monje, entre las 9:30 y las 18:30, y contará con reuniones individuales entre potenciales emprendedores y representantes de las distintas marcas participantes.

En diálogo con el programa Nunca Se Sabe, de Radio Mitre Mar del Plata, el organizador del evento y CEO de NegoZona, Francisco Bastard, destacó el vínculo especial que tiene la iniciativa con la ciudad. “Para nosotros Mar del Plata es una ciudad súper especial”, señaló Bastard, al recordar que fue precisamente allí donde se realizó la primera edición del Franquiday en 2024.

Desde entonces, el formato recorrió distintas ciudades del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén. Ahora, dos años después de aquel primer encuentro, la organización decidió regresar a Mar del Plata para celebrar la décima edición.



Bastard explicó que el Franquiday está pensado como una jornada de rondas de negocios, en la que las personas interesadas en emprender pueden reunirse directamente con las marcas. “Emprendedores, gente que está buscando emprender con un negocio, con un local, tienen la posibilidad de reunirse mano a mano con distintas marcas franquiciantes”, explicó.

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Durante esas reuniones, que tienen una duración aproximada de media hora, los representantes de las franquicias presentan sus modelos de negocio, los niveles de inversión requeridos, las características de cada propuesta y las posibilidades de rentabilidad. El objetivo es que esas conversaciones puedan transformarse posteriormente en nuevas aperturas y negocios. “Lo que estamos buscando en el evento Franquiday es que de esas reuniones surjan negocios”, sostuvo el organizador.



Uno de los principales atractivos de la jornada es que la participación para los emprendedores es gratuita. Además, los cupos son limitados y requiere inscripción previa, lo cual se puede realizar a través de www.franquiday.com. Allí los interesados pueden conocer las franquicias participantes, seleccionar aquellas propuestas que resulten de su interés y reservar un horario disponible para mantener una reunión individual.



La décima edición contará con propuestas de distintos sectores. La gastronomía tendrá una presencia destacada con marcas vinculadas al sushi, comidas rápidas, pizzas y empanadas, entre otras alternativas. También habrá opciones relacionadas con indumentaria, moda y accesorios, estética y salud, movilidad eléctrica y energías renovables, incluyendo propuestas vinculadas a paneles solares.

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Para Bastard, la diversidad de propuestas permite que el encuentro resulte atractivo para distintos perfiles de emprendedores y niveles de inversión. “Hay franquicias de distinto rango de inversión, franquicias súper económicas como franquicias de mayor inversión”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el modelo de franquicias puede ser una alternativa para quienes buscan comenzar un emprendimiento reduciendo algunos de los riesgos propios de iniciar un negocio desde cero, al tratarse de modelos comerciales que ya cuentan con una estructura y experiencia previa.



El regreso del Franquiday a Mar del Plata también representa, según la organización, una oportunidad para que marcas de distintos puntos del país analicen su desembarco en la ciudad y en otros puntos de la costa atlántica “Muchas de ellas vienen de otros lugares del país, pero quieren instalarse en Mar del Plata y otros lugares de la costa atlántica”, señaló Bastard.

De esta manera, la ciudad vuelve a ocupar un lugar central en un evento que busca conectar marcas que buscan expandirse y personas que buscan oportunidades para emprender.