El juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata contra el sargento primero Héctor Lorenzo Andersen continúa su curso tras la apertura de las audiencias concretada a inicios de esta semana.

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El suboficial del Ejército Argentino se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple cometido de manera reiterada en perjuicio de tres soldadas voluntarias que prestaban servicios bajo su mando directo en el cuartel militar de la localidad de Azul durante el transcurso del año 2022.

El debate judicial cuenta con la acusación impulsada por el fiscal general subrogante Carlos Fioriti junto al auxiliar fiscal Alejandro Borawski Chanes, en tanto que la defensora pública de víctimas, Inés Jaureguiberry, ejerce la representación legal de dos de las denunciantes ante los jueces Fernando Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini.

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Conforme a la hipótesis desarrollada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado habría instrumentado su jerarquía dentro del organigrama de la fuerza castrense para ejecutar maniobras continuadas de acoso, violencia psicológica y tocamientos no consentidos, condicionando la permanencia de las víctimas mediante presiones operativas y amenazas de baja.

Los testimonios ventilados en el proceso dan cuenta de un patrón sistemático de hostigamiento verbal y físico desplegado tanto en oficinas como en el Casino de Oficiales del predio militar, sumado a persecuciones mediante aplicaciones de mensajería.

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La primera de las víctimas denunció agresiones entre agosto y diciembre de 2022, la segunda relató episodios similares registrados entre octubre y noviembre de ese mismo año bajo coacción para evitar denuncias, mientras que la tercera víctima detalló al menos doce ataques ocurridos entre enero y abril de 2022.

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Finalizada la etapa inicial de alegatos y declaraciones testimoniales, el tribunal dispuso un cuarto de intermedio y fijó la reanudación del debate para el lunes 24 de agosto.

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