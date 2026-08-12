El subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio, aseguró que existe “una gran preocupación por los últimos hechos sucedidos” en Mar del Plata, detalló cómo se implementa el refuerzo de seguridad en la ciudad y afirmó que el operativo “se va a extender en el tiempo hasta que la situación mejore”.

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En diálogo con el programa Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata, el funcionario sostuvo que detectaron al hablar con los vecinos “una sensación de que están desamparados localmente”, vinculada a “la presencia de cuidacoches y de jóvenes en situación de calle con problemáticas de drogadicción”. En ese contexto, confirmó un despliegue que incluye “50 patrulleros y más de 170 hombres y mujeres dedicados al cuidado de la gente”, junto a caminantes de la Fuerza Barrial de Aproximación y móviles motorizados.

Por otra parte, señaló que uno de los momentos más sensibles es el cierre de los comercios, aunque advirtió que los problemas también se registran en horas tempranas: “Jóvenes que trasnochan y están bajo los efectos del alcohol o la droga molestan al comerciante que va a abrir su local”. Frente a este escenario, remarcó que trabajan para que “los vecinos de Mar del Plata se sientan seguros”.

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En relación con el impacto en la actividad económica, enfatizó: “El cuidado de los turistas es clave, porque son quienes dejan su dinero en la ciudad; si no se sienten seguros, el turismo fracasa. A aquel que tiene la oportunidad de visitar esta ciudad tan importante le tenemos que garantizar tranquilidad y seguridad”.

Sobre el mapa del delito, explicó que se avanza en “la periferia de Mar del Plata, la zona portuaria y los demás barrios” y anticipó que las investigaciones permitirán “llegar a las bandas delictivas”. También mencionó modalidades como el robo piraña y aseguró que la tecnología permitirá aportar “mucha más tranquilidad”.

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En cuanto a los recursos, garantizó que el refuerzo “viene para quedarse, para plantear un esquema distinto al que teníamos y generar corredores seguros”. No obstante, marcó diferencias con el Municipio: “Todavía no hemos coordinado algunas cosas que necesitamos articular mutuamente”, como la luminaria y la videovigilancia.

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En esa línea, cuestionó la ejecución de fondos: “Cuando el gobernador dispuso que Mar del Plata recibiera más de 3080 millones de pesos para la compra de patrulleros y cámaras, el municipio ejecutó solo el 50%. Vimos una falencia y reclamamos rápidamente que ejecuten la otra parte”. También recordó que esos recursos se reasignaron luego de que “el Gobierno nacional encabezado por Milei quitó los fondos que eran para seguridad al asumir”.

Por último, Aparicio sostuvo que “la política de seguridad la diagrama cada intendente” y advirtió que “el tejido social se rompió y los primeros golpeados son los jóvenes”. Además, de cara al fin de semana largo, anunció “muchos anillos de seguridad”, patrullajes intensivos y el apoyo de “un helicóptero dotado de cámaras infrarrojas”, además de “corredores seguros a la salida de los colegios”.

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