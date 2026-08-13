La Justicia Federal avanzó este miércoles con nuevas indagatorias en la causa que investiga una presunta asociación ilícita vinculada con la explotación de casinos online ilegales y el posterior lavado de los fondos obtenidos mediante esas actividades.

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Durante la jornada de ayer se realizaron dos audiencias y los imputados, Sol Piro y Fabián Nahuel Saraco, se negaron a declarar ante la Justicia. Las medidas forman parte de la ampliación de la investigación dispuesta en el expediente.

La causa tramita ante el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Santiago Inchausti, con intervención de la fiscal Laura Mazaferri. La investigación busca determinar responsabilidades individuales y reconstruir el circuito del dinero presuntamente generado a través de las plataformas de juego clandestinas.

En paralelo, la Justicia también dispuso ampliaciones de indagatoria para personas que ya se encuentran procesadas, con el objetivo de avanzar sobre hechos concretos que podrían constituir maniobras de lavado de activos, principalmente vinculadas con la adquisición de inmuebles.

Además, fueron convocadas a indagatoria otras cinco personas que ya estaban bajo investigación y sobre las cuales se habían dispuesto medidas cautelares en noviembre del año pasado. La hipótesis de los investigadores apunta a establecer si tuvieron participación en la estructura y en las operaciones destinadas a introducir los fondos ilícitos al circuito económico formal.

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Las audiencias continuarán este jueves con otros dos imputados y el cronograma de indagatorias se extenderá hasta el 2 de septiembre, mientras la Justicia profundiza las medidas para determinar el origen y destino de los activos bajo investigación.

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