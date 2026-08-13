El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, anunció la incorporación de 12 nuevos patrulleros destinados a reforzar la seguridad en el distrito. Los vehículos fueron adquiridos con recursos del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y serán puestos a disposición de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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Las nuevas unidades se suman a otros 11 móviles entregados anteriormente, por lo que el aporte realizado alcanza un total de 23 patrulleros para fortalecer la presencia policial y las tareas de prevención.

Al comunicar la medida, Neme aseguró que la seguridad de los vecinos es una prioridad para su gestión y sostuvo que los recursos deben concentrarse en brindar respuestas concretas frente al delito.

En ese sentido, cuestionó que la problemática se transforme en una disputa partidaria. “La gente está cansada de la política que se pelea mientras los delincuentes avanzan”, afirmó.

El jefe comunal también ratificó que el Municipio continuará trabajando de manera conjunta con la Provincia, la Policía y las instituciones que tengan responsabilidades en materia de seguridad, aunque aclaró que esa coordinación no significa dejar de reclamar cuando considere que existen falencias.

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“Acá no importa quién se anota un punto político. Importa que haya más patrulleros, más policías, más prevención y una respuesta firme frente al delito”, expresó Neme.

Finalmente, el intendente resumió su postura con una fuerte definición: “Nuestro adversario no es otro dirigente político. Nuestro enemigo es el delincuente”. Y remarcó que la respuesta frente a la inseguridad debe darse con decisión, recursos y el cumplimiento de la ley.

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