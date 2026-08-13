La nueva normativa que establece el cobro de determinadas prestaciones médicas a extranjeros sin residencia permanente tendrá un impacto limitado en el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), según explicó su director ejecutivo, Nicolás Marini.

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El hospital nacional de rehabilitación, ubicado sobre la Ruta 88 de Mar del Plata, ya comenzó a adecuar sus procedimientos internos para cumplir con las nuevas disposiciones. Los cambios alcanzan principalmente a las áreas de admisión, facturación, auditoría médica y tesorería, que deberán contemplar los casos de pacientes extranjeros sin residencia permanente.

Marini explicó que, para las prestaciones programadas, se deberá contar con un seguro de salud o realizar el pago previo correspondiente. Sin embargo, aclaró que la normativa establece una diferencia para las situaciones de urgencia o emergencia en las que exista riesgo de vida.

“Esto deja de lado lo que serían las urgencias o emergencias con riesgo de vida. En ese caso el paciente va a ser atendido porque lo principal ahí es la persona y la atención en agudo”, señaló el funcionario.

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En el caso particular de Inareps, el director ejecutivo consideró que la cantidad de pacientes alcanzados por la medida será reducida. Si bien el instituto tiene alcance nacional y recibe pacientes de distintos puntos del país, no es habitual que personas extranjeras sin documentación argentina concurran al establecimiento para recibir atención.

“El impacto que vamos a tener nosotros es relativamente escaso, porque es muy difícil que un extranjero se presente acá en Mar del Plata, en Inareps, con un pasaporte”, explicó Marini.

El funcionario reconoció que pueden existir casos de este tipo y que efectivamente ya ocurrieron, aunque aclaró que la mayoría de los extranjeros que se encuentran radicados en el país cuentan con documentación argentina.

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“Generalmente los extranjeros ya están nacionalizados y vienen con DNI de nuestro país, así que se pueden atender perfectamente”, indicó.

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Mientras tanto, el hospital trabaja en la adaptación de sus circuitos administrativos para poder identificar las situaciones alcanzadas por la nueva regulación y establecer, cuando corresponda, los mecanismos de cobertura o cobro de las prestaciones.

“Nosotros estamos adecuando internamente la parte de admisión, la facturación, la auditoría médica y la tesorería para cumplir y aplicar esta norma”, detalló Marini.

El director de Inareps también planteó que la medida tiene, desde su perspectiva, un objetivo vinculado con la administración de los recursos públicos. En ese sentido, sostuvo que la normativa busca que los fondos destinados al sistema sanitario nacional tengan como prioridad a quienes residen en el país.

“Esto genera que los recursos se centren en el habitante argentino, no se desvíen de este objetivo que es primordial para nosotros”, afirmó.

Marini también destacó el criterio de reciprocidad que, a su entender, existe detrás de la decisión. Señaló que en distintos países los argentinos pueden encontrarse con exigencias similares cuando necesitan atención médica durante una estadía en el exterior.

“Cuando uno se atiende y tiene un problema de salud en otro país, le exigen primero el seguro sanitario”, explicó. Según señaló, en algunos destinos incluso se solicita contar con cobertura médica para ingresar y, en caso de no disponer de ella, el paciente debe afrontar directamente los costos de la atención.

El funcionario remarcó que una internación o un tratamiento médico en el extranjero puede representar gastos muy elevados y recordó que en distintas oportunidades se conocieron casos de argentinos que necesitaron realizar colectas para poder afrontar los costos derivados de una atención médica fuera del país.

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“Sabemos que es muy costoso y muchas veces hemos escuchado por los medios y se han hecho colectas a nivel nacional para poder solventar el costo de la atención en otros países”, sostuvo.

En ese marco, consideró que la implementación de la normativa coloca a la Argentina en un esquema similar al que utilizan otros países respecto de la atención sanitaria de extranjeros sin residencia permanente.

“Me parece que nos estamos poniendo por ahí a la altura del resto de los países y focalizando los recursos en el habitante argentino, que creo que es nuestra prioridad”, concluyó Marini.

Desde Inareps, mientras tanto, continuarán con la adecuación de los procedimientos administrativos para garantizar la aplicación de la norma sin afectar la atención de urgencias y emergencias, especialmente aquellas situaciones en las que exista riesgo para la vida del paciente.