El Teatro Tronador BNA continúa ampliando su proyecto cultural y educativo en Mar del Plata con la construcción de un nuevo anexo para la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT), que funcionará en Tres Arroyos 1585 y permitirá extender las actividades de formación que actualmente se desarrollan en el teatro.

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Detrás de este crecimiento se encuentra Marcelo González, propietario del Teatro Tronador e impulsor de la llegada y el desarrollo de la EDOT en la ciudad. Su iniciativa permitió avanzar en un proyecto que busca que Mar del Plata no sea solamente una plaza de exhibición de espectáculos, sino también un lugar donde puedan formarse profesionales especializados en los diferentes trabajos que existen detrás de escena.

La nueva sede de Tres Arroyos 1585 estará destinada a distintos talleres de la Escuela de Oficios Teatrales. El primero que comenzará a desarrollarse en el lugar será el Taller de Escultura, dentro de un proceso de expansión que permitirá sumar espacios específicos para la formación práctica.

Las obras ya muestran avances en distintos frentes. Actualmente se trabaja en el tendido de cañerías, tomas de corriente y luminarias exteriores, además del armado e instalación de un nuevo tablero eléctrico con circuitos independientes. Los materiales necesarios para esta etapa ya se encuentran acopiados en el lugar.

En paralelo, avanzan las tareas de albañilería y adecuación del interior. Se recibieron ladrillos, cal y cemento, comenzó el replanteo de los diferentes sectores y se inició el armado del área destinada a los baños. También está en marcha la adquisición de materiales para la carpintería de aluminio prevista en el proyecto.

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La ampliación representa un nuevo paso en el crecimiento del Teatro Tronador bajo el impulso de Marcelo González, que además de consolidarse como uno de los escenarios culturales de la ciudad, incorporó una dimensión educativa vinculada directamente con la actividad teatral.

La Escuela de Oficios Teatrales – Sede Mar del Plata surgió a partir de una alianza entre el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Teatro San Martín, el Teatro Tronador BNA y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta apunta a profesionalizar los distintos oficios técnicos y creativos necesarios para llevar adelante una producción escénica.

La carrera tiene una duración de tres años. Durante 2026 los estudiantes transitan un ciclo básico de formación integral, mientras que en 2027 y 2028 avanzarán hacia una etapa de especialización práctica.

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Entre las orientaciones se encuentran Escenografía y Mecánica Escénica, vinculada con el diseño, construcción y montaje; Multimedia Escénica, centrada en tecnología, pantallas, iluminación y recursos digitales; y Vestuario y Caracterización, enfocada en confección, maquillaje y transformación de personajes.

La formación combina clases teóricas y virtuales con profesionales vinculados al Complejo Teatral de Buenos Aires y al Teatro San Martín, junto con instancias prácticas presenciales en Mar del Plata. Con la incorporación del inmueble de Tres Arroyos, la escuela contará con mayor infraestructura para desarrollar esas actividades.