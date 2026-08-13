El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata comenzó un plan integral de renovación de balizas con el objetivo de optimizar la seguridad náutica y el ordenamiento del tránsito marítimo en la terminal local.

Ads

La primera fase de los trabajos abarcó el recambio de los equipos lumínicos situados en la Escollera Norte, Escollera Sur y Escollera de Abrigo, integrándose a un esquema de mantenimiento continuo que se completará en dos etapas.

Desde la entidad destacaron como “prioridad” la seguridad en la navegación y en ese sentido consideraron que el señalamiento constituye un “elemento vital” para el ingreso y egreso de embarcaciones.

Puede interesarte

Las balizas son reemplazadas por equipos modernos y con mejores prestaciones que los existentes. Las mismas poseen un rango de alcance que varía entre las 6 y 14 millas, distribuyéndose en posiciones clave como la Escollera de Abrigo, Enfilación 217°, Enfilación 238°, los extremos de los Espigones 1, 2, 3 y 7, y la Baliza del Club Náutico.

Esta modernización se complementa con obras de alumbrado público, reparación de calles y acondicionamiento de muelles ejecutadas dentro de la jurisdicción portuaria.

Ads

Ads