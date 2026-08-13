El Consorcio Portuario renovará las balizas del puerto para reforzar la seguridad náutica
El recambio comenzó con el reemplazo de tres de los siete dispositivos ubicados en puntos clave de la terminal. Los nuevos equipos cuentan con un alcance de iluminación que oscila entre 6 y 14 millas.
El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata comenzó un plan integral de renovación de balizas con el objetivo de optimizar la seguridad náutica y el ordenamiento del tránsito marítimo en la terminal local.
La primera fase de los trabajos abarcó el recambio de los equipos lumínicos situados en la Escollera Norte, Escollera Sur y Escollera de Abrigo, integrándose a un esquema de mantenimiento continuo que se completará en dos etapas.
Desde la entidad destacaron como “prioridad” la seguridad en la navegación y en ese sentido consideraron que el señalamiento constituye un “elemento vital” para el ingreso y egreso de embarcaciones.
Las balizas son reemplazadas por equipos modernos y con mejores prestaciones que los existentes. Las mismas poseen un rango de alcance que varía entre las 6 y 14 millas, distribuyéndose en posiciones clave como la Escollera de Abrigo, Enfilación 217°, Enfilación 238°, los extremos de los Espigones 1, 2, 3 y 7, y la Baliza del Club Náutico.
Esta modernización se complementa con obras de alumbrado público, reparación de calles y acondicionamiento de muelles ejecutadas dentro de la jurisdicción portuaria.