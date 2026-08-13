Dos fósiles encontrados en Santa Clara del Mar serán restituidos al Partido de Mar Chiquita luego de atravesar un proceso de extracción, preparación e investigación realizado por el equipo de Paleontología del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, de Mar del Plata.

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La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), participó del acto vinculado con la devolución de las piezas, que habían sido descubiertas por turistas en la zona de barrio Atlántida.

Entre los restos recuperados se encuentra un fémur de megaterio, un mamífero terrestre de gran tamaño que habitó la región durante el Pleistoceno. El hallazgo se produjo en febrero y, tras obtenerse las autorizaciones correspondientes, el fósil fue retirado del lugar y trasladado al Museo Lorenzo Scaglia.

Allí, los especialistas realizaron las tareas necesarias para acondicionar y estudiar el material. El trabajo fue encabezado por el paleontólogo Matías Taglioretti, responsable del permiso de investigación, quien durante la jornada explicó las distintas etapas que atravesaron las piezas desde su extracción hasta su análisis científico.

Finalizado ese proceso, los fósiles serán llevados al Museo de Ciencias Naturales de Santa Clara del Mar “Pacha Mama”, que funciona como repositorio del territorio donde fueron encontrados y donde permanecerán conservados y disponibles para su exhibición.

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Los especialistas destacaron que este tipo de descubrimientos permite ampliar el conocimiento sobre los animales que poblaron la región hace miles de años y, al mismo tiempo, remarcaron la importancia de que los restos fósiles sean recuperados mediante procedimientos científicos y manipulados por profesionales autorizados.

La actividad también contó con la presencia del presidente del EMTURyC, Diego Juárez; el coordinador del Museo Lorenzo Scaglia, Franco Tibaldi; integrantes del equipo de Paleontología y representantes de las áreas de Cultura, Turismo y Ambiente de Mar Chiquita.

Durante el encuentro, además, ambos municipios avanzaron en la coordinación de nuevos trabajos conjuntos de investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio paleontológico que comparten General Pueyrredon y Mar Chiquita.

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