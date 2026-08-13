Un jurado popular declaró culpable a Guillermo Caldera por el abandono de su padre, Jorge Caldera, un médico que atravesaba graves problemas de movilidad y murió en 2023 luego de ser trasladado a una clínica. La resolución se conoció este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, ante el juez Gustavo Fissore.

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Caldera fue considerado responsable del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. En el mismo juicio también fue hallada culpable su expareja, Andrea Farías, aunque por abandono de persona a raíz del daño ocasionado a la víctima.

Según se expuso durante el debate, Jorge Caldera tenía serias dificultades físicas vinculadas a problemas en la columna y necesitaba asistencia para realizar distintas actividades cotidianas. Residía en una vivienda de la zona de Bolívar y 14 de Julio y la acusación sostuvo que durante sus últimos meses no recibió los cuidados necesarios para su estado de salud.

La situación quedó expuesta en agosto de 2023, cuando una mujer que concurría habitualmente a asistirlo lo encontró inconsciente y en un avanzado estado de deterioro. El hombre presentaba deshidratación, falta de alimentación y malas condiciones de higiene, por lo que fue trasladado a la Clínica Colón, donde finalmente murió.

Durante las jornadas de juicio declararon distintas personas que habían tenido contacto con Jorge Caldera antes de su fallecimiento. Entre ellas, una mujer que lo asistía varias veces por semana y una abogada vinculada a la familia, quienes dieron detalles sobre el deterioro que había experimentado.

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También se analizaron antecedentes relacionados con una presentación realizada por un hermano de la víctima ante el Juzgado de Familia N°6, en la que había advertido sobre las condiciones en las que se encontraba Jorge Caldera.

Tanto Guillermo Caldera como Andrea Farías rechazaron las acusaciones durante el proceso y sostuvieron que el hombre recibía asistencia. Sin embargo, luego de escuchar los testimonios y analizar las pruebas presentadas durante el debate, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Carlos Russo. Tras conocerse la decisión, Guillermo Caldera continuará detenido en el complejo penitenciario de Batán, mientras que Farías seguirá bajo arresto domiciliario.

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Las penas todavía no fueron establecidas. El próximo paso será la realización de una audiencia de cesura, en la que la Fiscalía y las defensas expondrán sus pedidos antes de que el juez determine las condenas.

Guillermo Caldera ya contaba con un antecedente judicial de fuerte repercusión en Mar del Plata: en 2005 fue condenado por el homicidio de Bárbara Tiscornia, ocurrido dos años antes. Su padre Jorge también había quedado involucrado judicialmente por los hechos posteriores a aquel crimen y años después fue juzgado por abandono de persona, aunque terminó absuelto.