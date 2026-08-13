Las redes sociales se colmaron de conmovedores mensajes de despedida, recuerdos y homenajes tras confirmarse la muerte del surfista marplatense Gonzalo Balado (40), quien falleció ahogado en Rapa Nui (Isla de Pascua, Chile) luego de descompensarse en el mar mientras surfeaba junto a dos amigos.

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Amigos, allegados y miembros de la comunidad local volcaron en las plataformas digitales un profundo dolor a través de fotografías y emotivas palabras como “Gonchi, siempre en las olas grandes” o “Rapa Nui te despide con amor”, destacando el mayor impacto en la publicación de su pareja, Yamileth Pasmiño, quien expresó: “Qué privilegio ser amada por vos. Te fuiste a surfear la ola eterna y ahora acompañarás por siempre mis viajes, pero desde otro plano. Gracias por el mar de amor que dejaste en todos nosotros. Eso no lo hace cualquiera”.

El fatídico episodio ocurrió ayer durante una maniobra sobre un sector de rompientes y rocas utilizado habitualmente para la disciplina de olas grandes. Sus compañeros de práctica lograron sacarlo del agua para trasladarlo de inmediato al Hospital Hanga Roa, donde los profesionales de la salud le practicaron maniobras de reanimación por 40 minutos sin obtener respuestas favorables.

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El informe médico preliminar dictaminó que la causa del deceso fue asfixia por inmersión. Balado, conocido popularmente en la zona como “El Che Balado” o “Gonchi”, se encontraba radicado en el territorio insular desde hacía varios años, donde construyó una vida junto a su pareja, administró un emprendimiento gastronómico y cosechó un fuerte aprecio en la comunidad por su experiencia marítima.

Frente a la tragedia, las autoridades de Rapa Nui entablaron comunicación directa con los familiares del deportista. En las próximas horas, su madre viajará a Chile para definir junto a los allegados si los restos serán repatriados hacia la Argentina o si permanecerán en la isla.

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Por su parte, la Gobernación Marítima de Hanga Roa emitió un comunicado para recordar la importancia de extremar los cuidados al realizar deportes acuáticos, aun cuando las condiciones del tiempo se presenten favorables.

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