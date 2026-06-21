En el marco del Día de la Bandera, la Cooperativa de Sierra de los Padres realizó una jornada conmemorativa que incluyó la inauguración de nuevos mástiles y la iluminación de la emblemática torre tanque con los colores patrios.

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Junto a la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres, se llevó a cabo una charla a cargo de excombatientes de Malvinas. El encuentro permitió reflexionar sobre la historia argentina y el valor de la soberanía nacional.

De la actividad participaron miembros del Consejo Directivo de la cooperativa, encabezados por su presidente, representantes de los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, el rector de la Escuela de Sierra de los Padres, Ariel Chivilo, y numerosos vecinos que acompañaron la celebración.

Con esta iniciativa, la Cooperativa de Sierra de los Padres ratificó su compromiso con las tradiciones y valores de la comunidad, sumándose a los festejos patrios con una propuesta que combinó identidad institucional, memoria histórica y participación vecinal.

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