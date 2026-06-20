Vecinos de Faro Norte, Punta Mogotes y Bosque Peralta Ramos llevaron adelante este viernes una protesta en la intersección de Mario Bravo y Vélez Sarsfield para reclamar mayores medidas de seguridad en la zona sur de Mar del Plata.

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A través de la convocatoria, los residentes manifestaron que estaban cansados de vivir con miedo y denunciaron una constante sucesión de robos en los distintos barrios. Según expresaron, pese a los reiterados reclamos realizados ante las autoridades policiales, no habían obtenido respuestas por parte de la Jefatura Departamental ni de sus responsables.

Durante la manifestación, los vecinos exigieron más patrullajes y una mayor presencia policial en toda la zona, además de respuestas concretas a sus demandas. También señalaron que la seguridad es un derecho y reclamaron acciones efectivas para poder vivir con tranquilidad.

En el documento difundido para convocar a la protesta, los organizadores advirtieron que, de continuar sin respuestas, estaban dispuestos a profundizar las medidas de fuerza, incluyendo nuevos cortes de calle.

“Basta de ignorarnos. Basta de inseguridad. Queremos acciones, no excusas”, expresaron los vecinos, quienes se movilizaron bajo la consigna de permanecer unidos en el reclamo por una mayor seguridad para los barrios del sur marplatense.

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