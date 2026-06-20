El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), dio inicio a la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2026 en la rama deportiva, una competencia que reúne a miles de participantes de distintas edades y categorías y que definirá a los representantes del distrito para las siguientes fases del certamen provincial.

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En esta edición, General Pueyrredon cuenta con un total de 4.665 inscriptos, aunque solo una parte de ellos logrará avanzar a las etapas posteriores. Del total de participantes, 3.065 corresponden a la categoría Juveniles, 829 a Personas con Discapacidad (PCD), 652 a Adultos Mayores, 6 a deportistas trasplantados y 113 a federados.

Las primeras competencias incluyeron disciplinas como Caminata para Adultos, Ajedrez, Fútbol Tenis, Pesca, Truco en ambas ramas y Básquet en sus modalidades 3x3 y 5x5. La actividad se desarrolló en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos la costa marplatense, los Polideportivos Libertad y Las Heras, además de otros espacios especialmente acondicionados para cada deporte.

Durante la segunda semana de actividades comenzaron también las competencias de Futsal, Escoba de 15, Burako, Tenis, Damas, Mus, Patín Artístico, Chin Chon y Básquet, disciplina que continúa disputando sus cruces correspondientes a la fase local.

El cronograma continuará el martes 23 de junio con las pruebas de Natación para la categoría Juvenil, que se realizarán entre las 11 y las 14.30 en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla. Ese mismo día habrá actividad de Futsal en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, de 8 a 14, mientras que en el mismo escenario se disputarán las competencias de Truco Mixto y Lotería entre las 9 y las 13.

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La programación seguirá el miércoles 24 con las pruebas de Atletismo para Juveniles, que comenzarán a las 9 en la pista Justo Ernesto Román del Parque Municipal de los Deportes.

El jueves 25 será el turno de la Natación para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Trasplantados, también en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, entre las 11 y las 14.30. Además, se llevará a cabo la competencia de Pentatlón de 9 a 11 en el Polideportivo Colinas.

La agenda de junio concluirá con nuevas jornadas de Futsal programadas para los días 29 y 30, entre las 8 y las 16, nuevamente en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos.

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La actividad deportiva continuará durante todo el mes de julio con el objetivo de completar la etapa local y definir a los clasificados que representarán a General Pueyrredon en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses. Posteriormente, esos deportistas se sumarán a los representantes surgidos de las disciplinas culturales para conformar la delegación oficial del distrito.

La edición 2026 tendrá un atractivo especial para los participantes locales, ya que la final provincial volverá a desarrollarse en Mar del Plata. El evento reunirá a miles de competidores de toda la provincia de Buenos Aires entre el 26 y el 31 de octubre, en una de las celebraciones deportivas y culturales más importantes del territorio bonaerense.

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