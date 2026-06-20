Vecinos del barrio San Martín exigen cambios en la Sociedad de Fomento y reclaman una asamblea urgente
Un grupo de vecinos autoconvocados se reunió en las últimas horas en la sede de la Sociedad de Fomento para expresar su preocupación por la situación institucional de la entidad y reclamar mejoras para el barrio.
Durante la reunión, los vecinos manifestaron la necesidad de avanzar en distintos proyectos y gestiones vinculadas a mejorar el barrio. A su vez, cuestionaron la conducción actual de la institución. Según señalaron, buscan una gestión “transparente, participativa y sin intereses creados”, que priorice las necesidades de los vecinos.
En ese marco, reclamaron la convocatoria urgente a una asamblea abierta que permita debatir el futuro de la entidad y definir los pasos a seguir.
Los vecinos sostienen que la Sociedad de Fomento debe recuperar su rol como espacio de representación genuina de los intereses barriales y convertirse en una herramienta para canalizar reclamos históricos relacionados con infraestructura, servicios y calidad de vida.