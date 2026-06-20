Durante la reunión, los vecinos manifestaron la necesidad de avanzar en distintos proyectos y gestiones vinculadas a mejorar el barrio. A su vez, cuestionaron la conducción actual de la institución. Según señalaron, buscan una gestión “transparente, participativa y sin intereses creados”, que priorice las necesidades de los vecinos.

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En ese marco, reclamaron la convocatoria urgente a una asamblea abierta que permita debatir el futuro de la entidad y definir los pasos a seguir.

Los vecinos sostienen que la Sociedad de Fomento debe recuperar su rol como espacio de representación genuina de los intereses barriales y convertirse en una herramienta para canalizar reclamos históricos relacionados con infraestructura, servicios y calidad de vida.

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