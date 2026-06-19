La 3ª Ronda de Negocios del Sector Alimentos se llevó a cabo hoy en Mar del Plata, con la organización de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de General Pueyrredon y el Clúster de Alimentos, en los salones de la planta baja del Gran Hotel Provincial.

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El encuentro reunió a más de 250 empresas y tuvo como objetivo central generar nuevos mercados, fortalecer la cadena de valor y promover vínculos comerciales entre productores, proveedores y compradores del sector.

Durante una jornada de siete horas, se realizaron más de 3000 entrevistas distribuidas en 76 mesas de negocios, incluyendo reuniones programadas y espontáneas. Como resultado, el 36% de las empresas participantes logró concretar operaciones comerciales.

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El acto de apertura contó con la participación de autoridades y dirigentes del sector, entre ellos el secretario de Desarrollo Productivo local, Guillermo Volponi; el presidente del Clúster de Alimentos de Mar del Plata, Ignacio Meza; el presidente de la UCIP, Blas Taladrid; el referente de Rondas de Alimentos de CAME, Carlos Venier; el secretario de UCIP, Diego Mulé; y el prosecretario de FEBA, Leonardo Tasca, entre otros.

Desde la organización destacaron el impacto del encuentro y la alta participación, subrayando que el nivel de entrevistas y el porcentaje de cierre de negocios consolidan a la Ronda como un espacio estratégico para el sector productivo local.

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