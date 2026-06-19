La Municipalidad de General Pueyrredon informó que se concretó el traslado a sus ciudades de origen de dos individuos que no vivían en Mar del Plata y que registraban múltiples antecedentes penales y contravencionales. La acción fue coordinada por la Secretaría de Seguridad como parte de las políticas destinadas a mantener el orden y mejorar la convivencia en los espacios públicos.

Ads

Según se indicó, la medida se enmarca en el trabajo que viene desarrollando el Municipio a través del Cuerpo de Patrulla Municipal y, en determinados casos, con el acompañamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para intervenir en situaciones que afectan la convivencia y el normal desarrollo de las actividades en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, ambos sujetos habían sido identificados e intervenidos en numerosas oportunidades por conductas indebidas y actividades no reguladas. Además, no contaban con arraigo en el distrito ni desarrollaban tareas laborales o productivas en General Pueyrredon.

Entre los dos acumulaban ocho antecedentes penales registrados entre los años 2008 y 2024 por delitos como robo y encubrimiento. También poseían numerosas actas contravencionales por consumo de alcohol en la vía pública y acampe en espacios públicos, además de reiteradas intervenciones de equipos municipales y fuerzas de seguridad.

El intendente Agustín Neme sostuvo que "Mar del Plata es una ciudad abierta para quienes vienen a trabajar o disfrutar, pero no vamos a permitir que personas de otros lugares lleguen para alterar el orden en nuestros barrios". Además, remarcó que los dos individuos trasladados habían cometido múltiples delitos en la ciudad.

Ads

"Lo dijimos y lo hacemos: a quienes vienen a romper el orden y perjudicar a los vecinos, los vamos a sacar de Mar del Plata. Acá queremos vivir tranquilos", agregó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, aseguró que este tipo de acciones continuarán realizándose. "Quienes no son de Mar del Plata, no tienen una actividad lícita para desarrollar en la ciudad y generan conflictos o molestias para los vecinos, no son bienvenidos. Vamos a seguir realizando las gestiones necesarias para que regresen a sus lugares de origen", afirmó.

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que estas intervenciones continuarán profundizándose como parte de una política orientada a resguardar a quienes trabajan, cumplen las normas y desarrollan sus actividades de manera legítima. Asimismo, destacaron que los traslados buscan dar respuesta a situaciones que generan preocupación entre vecinos, comerciantes y trabajadores.

Ads

Las autoridades también remarcaron que las gestiones realizadas para concretar los traslados no representaron erogaciones para el Municipio. Finalmente, subrayaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer el orden en el espacio público y contribuir a una convivencia más segura para todos los marplatenses.

Puede interesarte