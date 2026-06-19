El puerto de Mar del Plata volverá a convertirse en escenario de una gran fiesta deportiva y solidaria. El próximo 12 de julio se realizará la segunda edición de la carrera organizada por la Prefectura Naval Argentina, un evento que este año llega con importantes novedades y la expectativa de duplicar la cantidad de participantes.

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Bajo el lema "Uniendo Escolleras", la competencia se desarrollará desde las 9 de la mañana y tendrá como principal atractivo un recorrido de 12 kilómetros que atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la zona portuaria, incluyendo las escolleras Norte y Sur.

La iniciativa se enmarca en los festejos por el 216° aniversario de la Prefectura Naval Argentina y busca promover hábitos saludables, la actividad física y el encuentro comunitario en uno de los sectores más representativos de la ciudad.

A diferencia de la edición inaugural realizada en 2025, este año la organización amplió las distancias disponibles. La prueba principal pasará de 8 a 12 kilómetros, se incorporará una nueva modalidad competitiva de 7 kilómetros y se mantendrá la tradicional correcaminata participativa de 4 kilómetros, pensada para toda la familia.

Además del aspecto deportivo, la jornada tendrá nuevamente un fuerte componente solidario. Parte de lo recaudado será destinado a la asociación civil Palestra, una organización marplatense que desde hace más de dos décadas trabaja con niños, adolescentes y jóvenes a través de propuestas educativas, culturales y deportivas.

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La primera edición reunió a más de 500 corredores y caminantes. Para este año, los organizadores ampliaron el cupo disponible a cerca de mil participantes, por lo que esperan una convocatoria récord.

La largada y la llegada de todas las categorías se realizarán en la sede de la Prefectura ubicada en Avenida de los Pescadores 851. Allí también se desarrollará la entrega de premios y diferentes actividades recreativas y musicales para acompañar la jornada.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar ya pueden anotarse a través del sitio oficial del evento.

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El kit de inscripción incluye la remera oficial de la carrera, medalla finisher para todos los participantes que completen el recorrido, hidratación y frutas al finalizar la competencia.

Con deporte, solidaridad y un recorrido único junto al mar, la carrera "Uniendo Escolleras" busca consolidarse como una de las citas deportivas más atractivas del calendario marplatense.