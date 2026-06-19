Se realizó en el Concejo Deliberante la primera Jornada de Trabajo para la elaboración del Programa Municipal de Recolección de Medicamentos Pos Consumo, convocada por el cuerpo legislativa y presidida por la concejal Eva Ayala, como inicio de una serie de encuentros previstos dentro de un plazo de sesenta días.

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“Tenemos que tomar esta situación como un espacio de construcción, que tenga incidencia real sobre una problemática que requiere la intervención de varios sectores y actores en una acción concatenada. ¿Cómo se gestiona la disposición final de medicamentos? Hacia ahí debemos mirar, para elaborar una propuesta conjunta, donde converjan las miradas y aportes”, expresó Ayala y consideró el tema como “una problemática social, de salud y ambiental”.

De la jornada participaron concejales, asesores, personal del Cuerpo, colegios de Farmacéuticos y de Médicos, profesionales de la salud, sociedades científicas, asociaciones vinculadas al acompañamiento terapéutico, facultades e institutos, funcionarios de la Secretaría de Salud, del EMSUR y de Desarrollo Social.

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Los organizadores señalaron la “necesidad de efectuar de forma correcta y efectiva la disposición final de medicamentos vencidos, caducados o en desuso”, al advertir que su eliminación inadecuada constituye una fuente de contaminación evitable.

“Farmacológicamente, todo medicamento debería ser una preocupación ambiental”, indicaron, y alertaron sobre la pérdida de eficacia y posibles efectos adversos tras su vencimiento, así como el riesgo de generar bacterias resistentes o bioaerosoles al ser descartados en rellenos sanitarios.

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Finalmente, destacaron que, según la Organización Mundial de la Salud, una proporción significativa de medicamentos no se consume y queda en hogares, sin un tratamiento adecuado por parte de la normativa vigente. En ese sentido, remarcaron la necesidad de avanzar en una regulación local, en línea con experiencias ya implementadas en ciudades como Rosario, Tucumán y La Plata.

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