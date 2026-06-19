El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, celebró la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata y destacó que la medida brinda un marco legal para la convivencia entre taxis y plataformas digitales.

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A través de sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la nueva normativa pone fin a años de debate y permite modernizar un sistema que, según indicó, había quedado desactualizado frente a una realidad ya instalada en la ciudad.

“Desde hoy, taxis y aplicaciones conviven en Mar del Plata con reglas claras”, expresó Neme, quien remarcó que la regulación busca generar más opciones para los usuarios y mejores condiciones para quienes trabajan en el sector.

Además, aseguró que la decisión refleja una visión de ciudad abierta a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de movilidad. “Mar del Plata es la ciudad que se adapta a los cambios en lugar de poner trabas”, concluyó.

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