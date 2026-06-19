Neme destacó la aprobación de las apps de transporte en Mar del Plata
El intendente celebró la sanción de la ordenanza que regula plataformas como Uber y afirmó que la ciudad “se adapta a los cambios” con nuevas reglas para la movilidad urbana.
El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, celebró la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata y destacó que la medida brinda un marco legal para la convivencia entre taxis y plataformas digitales.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo que la nueva normativa pone fin a años de debate y permite modernizar un sistema que, según indicó, había quedado desactualizado frente a una realidad ya instalada en la ciudad.
“Desde hoy, taxis y aplicaciones conviven en Mar del Plata con reglas claras”, expresó Neme, quien remarcó que la regulación busca generar más opciones para los usuarios y mejores condiciones para quienes trabajan en el sector.
Además, aseguró que la decisión refleja una visión de ciudad abierta a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de movilidad. “Mar del Plata es la ciudad que se adapta a los cambios en lugar de poner trabas”, concluyó.