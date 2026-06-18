Los centros de estudiantes de las facultades de Humanidades, Exactas y Psicología llevan adelante acciones, como la realizada ayer frente a la Cámara Federal de Apelaciones, con el objetivo de exigirle al Gobierno nacional que aplique finalmente la Ley de Financiamiento Universitario. “La Corte tiene frenada hace 240 días la Ley de Financiamiento Universitario sin expedirse” dijo Fermín Rodríguez, referente del Centro de Estudiantes de Humanidades.

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Las acciones son en respuesta al acuerdo firmado la semana pasada entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno, que recompone por encima del 20% las partidas presupuestarias. Sin embargo, en diálogo con El Marplatense, Rodríguez advirtió que esta decisión “es un paliativo parcial de la crisis que está viviendo la universidad”.

Para sostener su postura, el dirigente desglosó tres motivos críticos. En primer lugar, remarcó que la ley estipula “recomponer totalmente lo perdido en el presupuesto universitario desde la asunción de Milei, tanto en los gastos de funcionamiento como en los gastos salariales”. Detalló que esto implicaría un incremento de “un 40% en torno a los primeros y un 50% en torno a los segundos, es decir, el doble de lo que firmaron el CIN y el Gobierno”.

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En segundo término, manifestó su preocupación por el desamparo de las becas estudiantiles más masivas. Señaló que es urgente “contemplar las becas estudiantiles más importantes que hoy tenemos como estudiantes, que son las becas Progresar”. Explicó que mientras la ley prevé su actualización, el reciente acuerdo las dejó por fuera y “sólo se actualizan las becas Manuel Belgrano, que son becas para carreras estratégicas que perciben sólo algunos”. Si bien aclaró que este último beneficio no le parece menor, advirtió que las Progresar hoy representan “un monto poco significativo que la verdad no hace la diferencia para poder permanecer en la universidad”.

Como tercer punto, alertó sobre lo que llamó el “desmantelamiento de la ciencia y la tecnología”, otro de los componentes incluidos en la ley pero ignorados en el pacto actual, donde su actualización es cero. Al respecto, trazó un paralelismo histórico preocupante al asegurar que hoy “muchos investigadores, al igual que en los 90’s, se empiezan a ir del sistema científico tecnológico porque no ven capacidades prósperas para poder desarrollar sus trabajos profesionales en el país”.

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Sobre los motivos para concentrar el reclamo frente a la Justicia, Rodríguez apuntó con dureza contra el máximo tribunal. Denunció que “la Corte Suprema tiene frenada hace 240 días la ley sin expedirse”, a pesar de que los amparos del Ejecutivo fueron rechazados y la norma se votó cinco veces en el Congreso.

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El referente estudiantil afirmó que “es una Corte que se maneja según los vientos políticos” o que “juega políticamente en beneficio de los grupos concentrados de la Argentina, en beneficio del poder real”. Para ejemplificarlo, contrastó los tiempos judiciales recordando que, en causas de fuerte impacto político el año pasado, el tribunal tardó solo siete días en expedirse, mientras que en este caso, donde “podría haberse expedido hace 40 días, todavía no lo hizo”.

Rodríguez sentenció que es fundamental que la sociedad entienda “que hay responsables de que la universidad esté en crisis” y señaló de forma directa a “Milei, Caputo y Sturzenegger, que son quienes llevan adelante esta política económica de miseria planificada” mediante un “desfinanciamiento programado de la universidad para vaciarla y buscar cerrarla el día de mañana”. Del mismo modo, extendió la responsabilidad institucional a “quienes podrían hacer efectiva la aplicación de la ley, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

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