El evento se llevará a cabo el próximo jueves 13 de agosto en el emblemático Torreón del Monje y marcará un hito especial: será la décima edición nacional de una iniciativa que nació en la ciudad hace dos años.

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La jornada se desarrollará entre las 9:30 y las 18:00 horas en el Salón Terraza del tradicional espacio costero, con una propuesta basada en reuniones individuales previamente coordinadas entre potenciales inversores y representantes de las marcas participantes.

Organizado por NegoZona, plataforma especializada en franquicias, fondos de comercio y valuación de negocios, el encuentro tendrá acceso libre y gratuito para emprendedores e inversores, aunque con cupos limitados y reserva previa.

El primer FranquiDay se realizó en Mar del Plata en 2024. Desde entonces, el formato se expandió a distintas ciudades del país como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén, consolidándose como una herramienta para vincular proyectos empresariales con potenciales franquiciados.

“Volver a Mar del Plata para celebrar el décimo FranquiDay tiene un significado muy especial para nosotros. Fue la ciudad donde empezó todo, donde probamos por primera vez un formato que hoy recorre el país y conecta a cientos de emprendedores con marcas que buscan seguir creciendo”, señaló Francisco Bastard, CEO de NegoZona y organizador del evento.

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Según explicó, la elección del Torreón del Monje busca darle un marco acorde a la ocasión. “Queríamos que esta edición estuviera a la altura de ese momento. Por eso elegimos un lugar emblemático, con una vista privilegiada al mar y una identidad muy vinculada a la ciudad”, agregó.

El crecimiento sostenido del sistema de franquicias en Argentina explica el interés de numerosas marcas por desembarcar o expandirse en ciudades con fuerte actividad económica y turística.

Datos de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) indican que durante 2025 el sector registró un crecimiento del 6,2% en cantidad de puntos de venta y un crecimiento orgánico del 8,7%. La inversión promedio para abrir una franquicia se ubicó cerca de los 79.200 dólares.

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Además, el sistema generó más de 19.000 puestos de trabajo en los últimos tres años y la gran mayoría de las marcas proyecta continuar expandiéndose durante 2026.

En este escenario, Mar del Plata aparece como una plaza estratégica por su combinación de población permanente, actividad comercial durante todo el año y un importante flujo turístico estacional que se intensifica en verano.

Para muchas empresas, agosto representa una etapa clave para captar interesados, cerrar acuerdos y avanzar con los procesos necesarios para llegar a la próxima temporada con nuevos locales en funcionamiento.

“Muchas aperturas requieren varios meses de planificación, búsqueda de local, obra y capacitación. El FranquiDay permite iniciar esas conversaciones con anticipación y conectar a las marcas con emprendedores que quieren llegar preparados a la próxima temporada”, explicó Bastard.

A diferencia de las ferias tradicionales, el FranquiDay se basa en un sistema de encuentros uno a uno. Los asistentes pueden conocer previamente las franquicias participantes, seleccionar aquellas de su interés y reservar reuniones de 30 minutos con los responsables de expansión de cada marca.

La modalidad busca facilitar el acceso a información directa sobre modelos de negocio, niveles de inversión, condiciones de operación y perspectivas de crecimiento, permitiendo que los interesados puedan comparar distintas alternativas en una sola jornada.

“Sabemos que elegir una franquicia requiere tiempo, información y muchas conversaciones. El FranquiDay busca simplificar ese proceso y concentrar en una sola jornada encuentros que, de otra manera, podrían demandar meses”, sostuvo el titular de NegoZona.

Los interesados deberán registrarse a través de la página oficial del evento, crear un usuario, completar su perfil y reservar las reuniones con las franquicias que deseen conocer. Una vez agendada la primera entrevista, la inscripción queda confirmada automáticamente.

Con más de 25 marcas presentes y el objetivo de impulsar nuevas inversiones en la región, el encuentro volverá a reunir frente al mar a emprendedores, inversores y empresas que buscan expandir sus negocios en uno de los mercados más dinámicos de la Costa Atlántica.