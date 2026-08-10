Los dos heridos que dejó el triple choque registrado este domingo por la tarde en la Ruta 88 continúan internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Ambos se encuentran estables, aunque uno de los pacientes permanece en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

Ads

Puede interesarte

El hombre, de apellido Pereyra, presenta politraumatismos, una fractura de fémur y una importante pérdida de sangre producto del impacto. Desde el HIGA indicaron que su estado es complicado pero estable, por lo que continúa bajo cuidados intensivos y monitoreo permanente.

La segunda víctima, una mujer de apellido Sayas, sufrió una luxación de tobillo y otras lesiones. Permanece lúcida, sin pérdida de conocimiento y estable, con una evolución favorable.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 17 de la Ruta 88 y estuvo protagonizado por tres vehículos. Según las primeras actuaciones, el conductor de una camioneta habría provocado la secuencia y luego reconoció haber consumido alcohol antes de emprender el viaje.

Al momento de realizarle el test de alcoholemia, el procedimiento tuvo que ser intentado en más de diez oportunidades debido a que el hombre no habría seguido las indicaciones del personal de Tránsito. Finalmente, ante la imposibilidad de completar correctamente la prueba, se labró el acta correspondiente y el resultado fue considerado positivo.

Ads

Ads