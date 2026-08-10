Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron en julio una caída del 7% en unidades físicas respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con el relevamiento mensual del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). Se trata de la disminución interanual más pronunciada registrada en lo que va del año, incluso durante el receso de vacaciones de invierno.

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El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, señaló que el comercio local acumula varios meses de retroceso tanto en ventas como en rentabilidad. “Julio nos da una caída más pronunciada, del 7%, luego de la que ya habíamos anunciado durante las vacaciones de invierno. Las expectativas de mejora a un año son bajas y solo uno de cada diez comerciantes piensa invertir en el próximo semestre”, sostuvo.

El relevamiento también reflejó un deterioro en la percepción de los comerciantes sobre la actividad. El 52,4% afirmó que su situación empeoró respecto del año anterior, mientras que el 41,3% la consideró estable y apenas el 6,3% registró una mejora. Además, el 87,3% consideró que el contexto actual no es propicio para invertir, la proporción más elevada del año.

La rentabilidad también aparece como uno de los principales problemas del sector. Solo el 15,9% de los comerciantes calificó sus utilidades como buenas, mientras que el 28,6% las consideró malas y el 6,3% pésimas. Para Taladrid, esta situación limita la posibilidad de invertir y reinvertir en los propios comercios.

En la comparación mensual, julio mostró una mejora del 1,2% frente a junio, aunque desde la UCIP señalaron que ese resultado está influido por la estacionalidad propia del receso invernal y no modifica el escenario general. “Necesitamos la recomposición del poder adquisitivo y el consumo interno”, concluyó Taladrid.

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