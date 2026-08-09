Mar del Plata tendrá un domingo 9 de agosto frío e inestable, con condiciones poco favorables para las actividades al aire libre. La temperatura mínima se ubicará alrededor de los 6°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 8°C.

Ads

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, acompañado por la posibilidad de lluvias débiles y chaparrones aislados. A las bajas temperaturas se sumará el efecto del viento, por lo que la sensación térmica podría ubicarse entre 1°C y 4°C durante las primeras horas.

Hacia la tarde, el termómetro llegará a su valor máximo previsto de 8°C, aunque continuará la presencia de nubosidad variable y no se descartan algunas precipitaciones. Posteriormente, las marcas volverán a descender durante la noche.

Otro de los factores importantes será el viento proveniente del sudoeste, que podría alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, acentuando la sensación de frío a lo largo de la jornada.

En cuanto a la humedad, se estima un promedio cercano al 71%, en un domingo caracterizado por el ambiente húmedo, las bajas temperaturas y la inestabilidad.

Ads

De esta manera, el segundo fin de semana de agosto cerrará en Mar del Plata con condiciones plenamente invernales y una amplitud térmica muy reducida: habrá apenas dos grados de diferencia entre la mínima y la máxima previstas.

Ads