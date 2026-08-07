El Gobierno nacional oficializó una reducción del 20% en las tarifas máximas de los servicios de practicaje y pilotaje en todo el país, una medida que también alcanza a las operaciones realizadas en el Puerto de Mar del Plata.

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La decisión fue establecida mediante una resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) publicada este viernes 7 de agosto. El descuento se aplicará sobre los valores máximos contemplados por el régimen tarifario vigente.

El practicaje consiste en la asistencia de profesionales especializados a los capitanes de determinados buques durante maniobras como el ingreso, la salida, el amarre y el desamarre en los puertos.

Mar del Plata se encuentra expresamente incluida dentro de las zonas donde rige este servicio de acuerdo con la normativa nacional, aunque existen excepciones según las características y dimensiones de las embarcaciones.

De esta manera, la decisión reduce en un 20% el límite máximo establecido para el cobro del practicaje a los buques alcanzados por el régimen en el puerto local. Sin embargo, esto no significa necesariamente que cada operación vaya a registrar una baja exactamente equivalente, ya que los valores efectivamente pactados pueden encontrarse por debajo de ese tope.

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Por ese motivo, hasta el momento no existe una estimación concreta sobre cuánto podría representar la medida en términos de ahorro para las operaciones realizadas en Mar del Plata.

La reducción fue acordada en medio del conflicto entre el Gobierno nacional y los prestadores de practicaje y pilotaje, que habían llevado adelante medidas de fuerza en rechazo a una reforma del sistema.

Tras las negociaciones, se normalizaron las tareas, se suspendieron temporalmente los cambios previstos y se abrió una instancia para avanzar en un nuevo reglamento para la actividad.

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En ese contexto se estableció la baja del 20% de las tarifas máximas, que tendrá carácter transitorio y se mantendrá mientras permanezca suspendida la reforma del régimen de practicaje.

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