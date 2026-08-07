Un camión portacontenedores protagonizó este jueves por la mañana un espectacular accidente sobre la Ruta Provincial 88, a la altura del puente que atraviesa el arroyo Las Brusquitas. El vehículo, que se dirigía hacia Mar del Plata, despistó, atravesó el guardarraíl y cayó al cauce del arroyo.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor, un hombre de 38 años oriundo de Otamendi, perdió el dominio del rodado al transitar un sector de curvas pronunciadas. Como consecuencia, el camión salió de la calzada y terminó volcando varios metros más abajo.

La unidad transportaba contenedores con puré de papa y quedó detenida en una zona de difícil acceso, lo que obligó a desplegar un operativo para asistir al chofer y planificar las tareas de remoción del vehículo.

Personal de emergencias y de seguridad vial trabajó en el lugar para controlar la situación y ordenar el tránsito. A pesar de la magnitud del accidente, el conductor no sufrió lesiones de gravedad.

El tramo donde ocurrió el siniestro ha sido escenario de numerosos accidentes de tránsito en los últimos años, por lo que vecinos y usuarios habituales de la Ruta 88 reiteran el reclamo por obras que mejoren las condiciones de seguridad en ese sector.

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