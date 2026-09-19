La 66ª edición de la Caravana de la Primavera, uno de los eventos más convocantes de Mar del Plata, fue postergada y se realizará finalmente el domingo 4 de octubre, según informaron los organizadores.

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La decisión se tomó ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas para la jornada originalmente prevista para este domingo 20, con el objetivo de resguardar la seguridad y el bienestar de las miles de personas que participan cada año.

Desde el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, entidad organizadora, destacaron el sentido del lema de esta edición, Juntos, levantemos la mirada, como una invitación a sostener el espíritu de encuentro pese a la reprogramación del evento.

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En tanto, se informó que los solapines adquiridos con anterioridad conservarán su validez para la nueva fecha.

Respecto a las inscripciones, permanecerán cerradas durante esta semana en la sede del Pequeño Mundo y volverán a habilitarse el próximo lunes 28, de lunes a sábado de 10:00 a 19:00, en Matheu 3349. También continuarán disponibles en las sucursales de FAVA y mediante inscripción a distancia por WhatsApp al +54 223 668-5862.

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El valor del solapín es de $4000 y puede abonarse en efectivo o transferencia. La inscripción no es obligatoria, aunque permite colaborar con la organización y acceder a beneficios como participación en el sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a micros, asistencia médica y la posibilidad de trasladar la bicicleta en el camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura.

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