El CASE Mar del Plata fue sede de una jornada científica encabezada por investigadoras del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), quienes presentaron avances sobre la acidificación oceánica en el área del Banco de Afuera y capacitaron a voluntarios para la toma de muestras.

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La actividad estuvo a cargo de Carla Berghoff y Lucía Epherra, quienes disertaron sobre el proyecto Acidificación Oceánica - Banco de Afuera ante socios del CASE y miembros de la comunidad interesados en la temática.

Durante el encuentro se expusieron datos recolectados en la franja marina local, vinculados a las variaciones químicas del agua y su relación con el cambio climático y los ecosistemas marinos.

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Además, las especialistas brindaron una capacitación práctica sobre técnicas de extracción de muestras, con el objetivo de que los participantes puedan colaborar en futuras campañas de monitoreo.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto de Ciencia Ciudadana que el CASE impulsa desde hace varios años junto al INIDEP, orientado a fortalecer la participación comunitaria en el seguimiento ambiental del litoral marplatense.

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