El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado en Mar del Plata y la zona costera de General Pueyrredon una jornada estable, con condiciones propias de una primavera anticipada y sin probabilidad de precipitaciones.

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La temperatura mínima será de 12° durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 22° en horas de la tarde, cuando se espera el mayor registro de calidez. Hacia la noche, el descenso térmico llevará los valores a alrededor de 16°.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada, sin chances de lluvia, de acuerdo con los datos oficiales. El viento soplará desde el sector norte, con intensidades de entre 13 y 31 km/h durante el día.

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Hacia la noche, se prevé un incremento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, manteniendo condiciones estables pero ventosas sobre el cierre de la jornada.

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