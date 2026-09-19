El abogado Ibar Sallaz confirmó que la jueza de Garantías resolvió dictar la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el comerciante Ulises Abel Cristiano, imputado por el homicidio agravado de un adolescente de 16 años ocurrido el 16 de agosto frente al local Química Imperio de Champagnat y Saavedra, y consideró que “no había la más mínima chance de que vuelva a Batán”.

Ads

En relación con la estrategia de la defensa, Sallaz explicó en diálogo con El Marplatense que la magistrada descartó la hipótesis de la legítima defensa “solamente de momento, a tenor que todavía hay pruebas pendientes de producción”, y remarcó que “no es algo definitivo tampoco”. Según indicó, la situación procesal del imputado se mantiene sin modificaciones y continuará cumpliendo la medida en su domicilio.

La resolución fue dictada ayer por la jueza de Garantías N°3 de Mar del Plata, Rosa Frende, quien hizo lugar al pedido de la fiscal Constanza Mandagarán y rechazó los planteos de la defensa.

Puede interesarte

La magistrada consideró que las pruebas reunidas -incluidas cámaras de seguridad, pericias balísticas y análisis de vainas servidas- descartan la existencia de un enfrentamiento armado.

Ads

Ads