Dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) mantuvieron una reunión institucional con el obispo de Mar del Plata y vicepresidente del Consejo de Educación Católica (CEC), monseñor Ernesto Giobando, con el objetivo de analizar el estado de las condiciones laborales, la salud laboral y la seguridad en los establecimientos de enseñanza privada de la ciudad y la región.

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Del encuentro participaron la secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, Adriana Donzelli; el secretario tesorero de la seccional, Angel Guaras; la secretaria general de la delegación Mar del Plata, Carla Mancuso; y la secretaria gremial Noelia Iriarte.

Durante la jornada se destacó la importancia de fortalecer la implementación de los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad, considerados espacios fundamentales para la prevención de riesgos en el ámbito escolar.

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Asimismo, se analizaron las instancias de formación continua articuladas junto a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y las asociaciones patronales, con el propósito de resguardar la dignidad del trabajo docente y promover la paz social en las comunidades educativas.

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