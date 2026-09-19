SADOP se reunió con monseñor Giobando para analizar condiciones laborales en los colegios privados
Además, avanzaron en la implementación de Comités Mixtos junto a organismos educativos y asociaciones patronales.
Dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) mantuvieron una reunión institucional con el obispo de Mar del Plata y vicepresidente del Consejo de Educación Católica (CEC), monseñor Ernesto Giobando, con el objetivo de analizar el estado de las condiciones laborales, la salud laboral y la seguridad en los establecimientos de enseñanza privada de la ciudad y la región.
Del encuentro participaron la secretaria general de SADOP Provincia de Buenos Aires, Adriana Donzelli; el secretario tesorero de la seccional, Angel Guaras; la secretaria general de la delegación Mar del Plata, Carla Mancuso; y la secretaria gremial Noelia Iriarte.
Durante la jornada se destacó la importancia de fortalecer la implementación de los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad, considerados espacios fundamentales para la prevención de riesgos en el ámbito escolar.
Asimismo, se analizaron las instancias de formación continua articuladas junto a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y las asociaciones patronales, con el propósito de resguardar la dignidad del trabajo docente y promover la paz social en las comunidades educativas.