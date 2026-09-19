La Municipalidad de General Pueyrredon informó que el Plan Mar del Plata 100% LED alcanzó el 50% de ejecución global en 2026, con trabajos en marcha en distintos barrios y más de 20.000 intervenciones realizadas en el año a través del EMVIAL.

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De acuerdo al último informe técnico del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, la reconversión luminosa mantiene un ritmo sostenido en los frentes operativos abiertos. En ese marco, Villa Primera registra un 82% de avance, Plaza Peralta Ramos un 66% y Colinas de Peralta Ramos un 19%.

En paralelo al despliegue de la tecnología LED, el organismo continúa reforzando las tareas de mantenimiento y la atención de reclamos en todo el partido, con un incremento de la actividad durante septiembre.

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En lo que va del año se concretaron más de 20.000 reparaciones, incluyendo solicitudes vecinales e intervenciones derivadas de relevamientos diarios. Solo en septiembre se realizaron casi 2500 trabajos, lo que representa un aumento del 12% en comparación con agosto.

Desde el Municipio recordaron que ante luminarias apagadas, fallas o emergencias en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse a través de la línea gratuita 147 o ingresar su solicitud mediante la plataforma digital oficial.

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