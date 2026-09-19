El Municipio de General Pueyrredon recibió a alumnos de tercer grado de la Escuela Municipal N°5 en el cuartel de Defensa Civil, en el marco de una visita educativa y recreativa destinada a acercar la labor del área y promover hábitos de prevención. La actividad incluyó juegos, recorridos por las instalaciones y contenidos adaptados a la edad de los estudiantes.

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Durante la jornada, los chicos participaron de dinámicas sobre prevención de accidentes domésticos, nociones básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y pautas de cuidado ante situaciones de riesgo. También conocieron la historia de la institución a través de material audiovisual y compartieron una merienda con el personal del cuartel.

El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, destacó el valor pedagógico de estas iniciativas y remarcó la importancia de que los alumnos puedan transmitir lo aprendido. “De esta manera no sólo adquieren conocimientos, sino que también contribuyen a una comunidad más preparada y consciente”, señaló.

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Las visitas forman parte de un cronograma de apertura del cuartel a establecimientos educativos. Las escuelas interesadas pueden solicitar la actividad comunicándose al 103.

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