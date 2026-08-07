Mar del Plata tendrá este viernes una jornada fresca, pero con una mejora en las condiciones del tiempo. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 13.

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Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará despejado a parcialmente nublado. El ambiente será frío y la sensación térmica podría ubicarse por debajo de los valores previstos debido a la presencia del viento.

Por la tarde se esperan algunos momentos de sol y un leve aumento de la temperatura, que permitirá alcanzar la máxima anunciada. La probabilidad de precipitaciones será baja durante toda la jornada.

Hacia la noche aumentará la nubosidad, aunque el tiempo se mantendrá estable y no se esperan lluvias importantes.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad cercana a los 18 kilómetros por hora, mientras que la humedad rondará el 60%.

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