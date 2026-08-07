La Municipalidad de General Pueyrredon incorporó nuevas actividades en sus centros gerontológicos, con talleres, seminarios y charlas destinadas a promover un envejecimiento activo y la participación de la comunidad.

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Las propuestas son coordinadas por la Dirección de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, junto con la Secretaría de Educación a través del Programa Educativo Barrial. Se desarrollarán en los espacios ubicados en Brown 5234 y Vértiz 3920.

En el centro de Brown, el miércoles 12 de agosto comenzará un Seminario de fotografía con celulares, destinado a mayores de 18 años. Se realizará los miércoles de 8 a 10 y tendrá una duración de cuatro encuentros de dos horas.

Durante la capacitación se abordarán nociones básicas de composición, iluminación y encuadre para aprender a tomar mejores fotografías utilizando únicamente el teléfono celular y elementos cotidianos.

Además, el jueves 20 de agosto, de 9.30 a 11, se realizará la charla abierta “¿Cómo cuidar nuestra salud?”, a cargo de la médica y licenciada en Psicología Mirta Haydee Suárez. Allí se brindarán pautas de cuidado, información sobre controles médicos esenciales y se responderán consultas de los asistentes.

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Todas las actividades que se realizan en Brown son gratuitas y requieren inscripción previa al teléfono 476-0457, de lunes a viernes de 8.30 a 13.

Por otro lado, el centro gerontológico de Vértiz 3920 sumará un Taller libre de Mosaiquismo, que se desarrollará los jueves a las 14.30 y permitirá aprender de manera práctica diferentes técnicas artísticas y decorativas.

También comenzará un nuevo ciclo del Taller de tejido y técnicas textiles, los martes a las 14.30. La propuesta incluye prácticas de telar, crochet, cestería y otras formas de trabajo con textiles.

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A partir del lunes 10 de agosto se incorporará además un Seminario de Encuadernación Artesanal, compuesto por seis encuentros. Las clases serán los lunes de 14 a 16 y los viernes de 9 a 11, con actividades orientadas a experimentar con distintos materiales y técnicas.

Para participar de las propuestas que se realizan en Vértiz es necesario inscribirse previamente llamando al 489-4757.

La agenda completa de actividades organizadas por la Dirección de Personas Mayores puede consultarse en mardelplata.gob.ar/agendapersonasmayores.