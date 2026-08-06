La Municipalidad de General Pueyrredon implementó un nuevo sistema centralizado para la gestión de turnos de Licencia de Conducir, que desde ahora deberá tramitarse de manera íntegramente virtual a través de la plataforma MDQ Digital disponible en la web www.mdqdigital.mardelplata.gob.ar.

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Para iniciar el proceso, los usuarios deben ingresar al portal oficial y validar su identidad mediante Mi Argentina o ARCA. Una vez completado este paso, el sistema permite seleccionar el tipo de trámite, la sede de atención, el día y la franja horaria disponible.

La herramienta incorpora confirmación automática por correo electrónico, recordatorios de turno y la posibilidad de visualizar la licencia en formato digital. También habilita la opción de reprogramar o cancelar citas con hasta 24 horas de anticipación, facilitando la organización de los usuarios.

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Desde la comuna aclararon que los turnos gestionados mediante el sistema anterior continúan vigentes y no requieren ser tramitados nuevamente. En esos casos, los usuarios recibirán un correo institucional con las indicaciones necesarias para vincular su trámite a la nueva plataforma.

Para conocer requisitos, sedes habilitadas y acceder a más información, se encuentra disponible el sitio oficial de la Municipalidad en el apartado de Licencias de Conducir.

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