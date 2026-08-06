A pesar de la lluvia, distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizan este jueves en el centro de Mar del Plata en defensa de la soberanía nacional y los recursos estratégicos del país.

Ads

La jornada comenzó frente al Palacio Municipal y continuó en inmediaciones del Monumento al General San Martín, con la participación de representantes de la CGT Regional Mar del Plata-Batán, las dos CTA y otras agrupaciones.

Con banderas, carteles y consignas, los manifestantes sostienen la concentración bajo las precipitaciones para expresar su rechazo a la extranjerización del territorio y reclamar la protección del agua, los recursos naturales y las zonas consideradas estratégicas.

La actividad había sido convocada ante la posibilidad de que el Senado tratara una modificación de la Ley de Tierras Rurales. Sin embargo, ese capítulo fue retirado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes de la sesión por falta de acuerdos entre el oficialismo y los bloques aliados.

La propuesta que quedó afuera del debate planteaba modificar el límite de superficie rural que puede permanecer en manos extranjeras. Por lo tanto, la legislación vigente continúa sin cambios y mantiene el máximo del 15%.

Ads

Pese a esa decisión, las organizaciones resolvieron realizar igualmente la protesta para mantener visible el reclamo y cuestionar otros puntos que permanecieron dentro de la iniciativa oficial.

La movilización continúa durante la tarde bajo la lluvia, con presencia de manifestantes en distintos sectores del centro marplatense.

Puede interesarte

Ads