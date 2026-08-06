A trece años del inicio de la investigación, comenzó el juicio contra Héctor Ricardo Monteros, uno de los presuntos líderes de “La Liga de Compradores”, la organización acusada de intervenir en subastas judiciales mediante amenazas y presiones para quedarse con inmuebles.

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El fiscal Fernando Berlingeri explicó a El Marplatense, que Monteros es el único acusado que actualmente enfrenta el debate oral, ya que los demás imputados cerraron sus procesos a través de distintas alternativas judiciales. “Monteros es el imputado, es el único que está yendo a juicio porque los demás ya firmaron un acuerdo, ya sea de juicio abreviado y otros de suspensión de juicio a prueba o probation”, señaló.

La Fiscalía sostiene que el acusado tenía un papel central dentro de la estructura investigada. “Nosotros le damos a Monteros el rol de ser uno de los jefes de la asociación ilícita, lo cual prevé una pena más grave que para el simple integrante”, afirmó Berlingeri.

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral N° 2 y ya acumula tres jornadas de audiencias. Según adelantó el fiscal, el debate continuará durante la próxima semana con al menos dos días más de actividad.

La causa comenzó en 2013 y apunta al funcionamiento de una organización que, según la investigación, operaba en las subastas judiciales realizadas en Mar del Plata, especialmente en el ámbito del Colegio de Martilleros. La acusación sostiene que mediante intimidaciones y maniobras de presión buscaban evitar la competencia de otros compradores para adquirir propiedades a valores reducidos.

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Por el expediente también pasó Miriam Elizabeth Lamas, señalada como otra de las integrantes de la organización, quien no llegó a esta instancia tras acceder a una suspensión de juicio a prueba.

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