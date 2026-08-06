El Mar del Plata Bureau participa de una nueva edición de Meet Up Argentina 2026, el tradicional encuentro de la industria del turismo de reuniones que se desarrolla en el Centro de Congresos y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. La institución trabaja junto al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTurYC) en una agenda de reuniones con asociaciones profesionales y organizadores interesados en realizar futuros eventos en Mar del Plata.

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En el marco de la feria, ambas entidades llevan adelante una serie de rondas de negocios con compradores estratégicos, una herramienta clave para promocionar el destino y generar oportunidades de captar congresos, convenciones y encuentros de alcance nacional e internacional.

La apertura del evento contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto a autoridades de la Cámara Argentina de Turismo, la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Federal de Turismo, INPROTUR y AFIDA.

En representación del Mar del Plata Bureau asistieron su presidente, Nolberto Pezzati; la directora ejecutiva, Sandra Doglio; y la coordinadora administrativa institucional, Astrid Riquert.

Durante el acto inaugural, la institución recibió un reconocimiento de AOCA por sus 30 años de trayectoria y por haber sido el primer Buró de Convenciones de la Argentina. La distinción, entregada a Pezzati, destacó el rol pionero de la entidad y su aporte al desarrollo y posicionamiento del turismo de reuniones en el país.

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La participación en Meet Up 2026 finalizará este jueves con nuevas rondas comerciales, espacios de intercambio entre los burós de convenciones asociados a AOCA, actividades de capacitación y encuentros de networking orientados a fortalecer la industria del turismo de reuniones.

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