Una sargento de la Policía Bonaerense resultó herida y un referente de redes sociales fue imputado hoy durante los incidentes registrados frente a la Jefatura Departamental de Policía (Gascón y Entre Ríos), en el marco de una marcha contra la inseguridad convocada luego de los tres asesinatos cometidos el fin de semana.

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Durante la protesta, un sector de los manifestantes derribó el vallado de contención con la intención de ingresar a la sede policial. En medio del colapso del perímetro, una estructura metálica impactó en la pierna derecha de la sargento Valeria Elizabeth Manzo, quien debió recibir asistencia médica en el lugar.

A raíz de los destrozos y la agresión al personal, la Justicia imputó por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones a Iván Del Palacio, creador y administrador del foro virtual Robos MDP.

Iván Del Palacio fue imputado por “resistencia a la autoridad y lesiones”.

Tras ser notificado en la dependencia policial, el acusado recuperó la libertad. En declaraciones a la prensa, sostuvo: “Queríamos irnos con la renuncia del jefe departamental, nunca nos atendieron. Cuando la gente se cansa es cuando pasan estas cosas”.

En este contexto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su preocupación por la proliferación de plataformas pseudo periodísticas que promueven la violencia y la justicia por mano propia, advirtiendo sobre los límites legales de la libertad de expresión.

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Asimismo, el Ministerio de Seguridad bonaerense informó que se identificó en la movilización a dos personas más, entre ellas a Facundo Setzes, referente del espacio Conductores Unidos y exefectivo policial cesanteado en junio pasado a los pocos días de los incidentes en el Concejo Deliberante durante el debate por la regulación de las aplicaciones de transporte.

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Los disturbios se produjeron en el tramo final de una movilización convocada tras los crímenes de Alberto Rodríguez, Ricardo Ruiz y Mailén Antonich. A la protesta se sumaron vecinos de distintos barrios, entre ellos Playa Grande, Los Pinares, San Martín, Félix U. Camet, Lomas de Stella Maris, Cerrito y San Salvador, quienes exigieron medidas urgentes en materia de prevención y seguridad.

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