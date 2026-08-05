Diversos sectores convocaron a una movilización con el objetivo de expresar su rechazo a la extranjerización de tierras y reivindicar la soberanía nacional.

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La convocatoria se enmarca bajo el lema “Argentina no se vende” y propone una jornada de manifestación pública para visibilizar la preocupación por el avance de inversiones y adquisiciones extranjeras sobre territorios considerados estratégicos para el país.

A través de la consigna “No a la extranjerización de tierras, juntos por nuestra soberanía”, los organizadores buscan reunir a vecinos, referentes sociales y agrupaciones que consideran que la preservación del territorio nacional constituye un aspecto central para la defensa de los recursos naturales y el patrimonio argentino.

La convocatoria también incorpora una fuerte referencia a la cuestión de las Islas Malvinas, uno de los símbolos históricos vinculados a la soberanía nacional. En el material difundido para la movilización puede leerse la frase “La Argentina y las Malvinas son argentinas”, en alusión al reclamo permanente de soberanía sobre el archipiélago.

La actividad será abierta a toda la comunidad y remarcaron la importancia de la participación ciudadana en un contexto donde distintos sectores expresan inquietud por las políticas relacionadas con la propiedad y explotación de tierras en el país.

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Con la consigna “Mar del Plata presente”, los convocantes esperan una amplia concurrencia en el tradicional espacio céntrico de la ciudad para manifestar su postura en defensa de la soberanía territorial y los intereses nacionales.

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