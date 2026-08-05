El clima estará marcado por la presencia de neblinas durante la mañana, cielo mayormente nublado por la tarde y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 15 °C.



El viento soplará del oeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones podrían desmejorar con la llegada de lluvias aisladas, elevando la probabilidad de precipitaciones.

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